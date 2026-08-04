Работу трамваев восстановили после шторма в Ростове

В Ростове ликвидируют последствия непогоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону восстановили работу трамваев, после шторма прошедшего в конце июля. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

Речь идет о трамваях № 1, 4 и 10, до этого они курсировали по укороченной схеме.

Напомним, ураган обрушился на Ростов-на-Дону и область 25 июля. Во время непогоды в донской столице упали были оборваны провода, упало большое количество деревьев. Последствия стихии все еще ликвидируют.

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