Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 16:33

В Таганроге на торги выставили имущество предприятия-банкрота

Имущество таганрогского предприятия выставили на торги более чем за 20 млн рублей
Ангелина СКИБА
Торги объявил конкурсный управляющий.

Торги объявил конкурсный управляющий.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области конкурсный управляющий выставил на торги имущество таганрогского предприятия по производству гранул и порошков из чугуна или стали. Соотвествующая информация указана на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего представлено 20 лотов, в основном необходимая для производствая техника. В частности, продаются комплект портальной машины с ЧПУ, кран-балка, линия по производству порошковой проволоки (не комплект), листогибочная машина, станок-труборез и установка для наплавки лентой УНКЛ-117-1-2000.

Стоимость лотов варьируется от 82,4 тысячи рублей до 4,7 млн рублей. Общая стоимость всех лотов - более 20 млн рублей. Шаг аукциона - 5%, задаток - 20%

Заявки на участие в торгах будут принимать до вечера 9 сентября 2026 года. Аукцион состоится 11 сентября 2026 года.

Добавим, предприятие признали банкротом в мае 2025 года по решению Арбитражного суда Ростовской области. Позже суд продлил конкурсное производство до 28 сентября 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ущерб от ЧС в Ростовской области оказался одним из самых высоких в стране

В МЧС рассказали об ущербе от ЧС в Ростовской области по итогам 2025 года (подробности)