15 млн рублей выделят на обслуживание мостов и путепроводов в Ростове

Победитель торгов возьмет на себя обязательства по содержанию 38 путепроводов и мостов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на обслуживание мостов и путепроводов потратят 15 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, готового выполнить весь объем запланированных работ. Информация опубликована на сайте гоcзакупок.

Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Заявки будут принимать до 12 августа. По условиям контракта, работы должны быть завершены 21 декабря, в целом срок исполнения контракта - 31 декабря 2026 года.

Победитель торгов возьмет на себя обязательства по содержанию 38 путепроводов и мостов. В том числе, он должен провести реконструкцию путепровода через ж/д пути на улице Малиновского и незавершенного моста через реку Темерник в створе улицы Песчаной.

Предполагается целый спектр разнообразных работ: от замены светофорных модулей судоходной сигнализации, обслуживания камер видеонаблюдения и очистки ливневок до проведения ремонтных работ и замены стеклопакетов в лифтах. К выполнению некоторых задач подрядчику потребуется привлечь водолаза и электрика.

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