В Ростовской области средняя номинальная зарплата превысила 75 тысяч рублей

Зарплатный показатель зафиксировали по крупным, средним и малым предприятиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная заработная плата работника в Ростовской области в период с января по май 2026 года составила 75,1 тысячи рублей. Об этом сообщает Ростовстат.

Показатель зафиксировали по крупным, средним и малым предприятиям. По сравнению с периодом за январь - май 2025 года средняя зарплата выросла на 14%.

Отдельно сообщается о численности официально зарегистрированных безработных. На конец периода показатель составлял 0,3% к численности рабочей силы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Межрайонная инспекция ФНС потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн рублей

Финансовые претензии к ФК «Ростов» зафиксировали в Арбитражном суде региона (подробности)