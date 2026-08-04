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НовостиОбщество4 августа 2026 17:41

В Ростовской области кредитную организацию наказали за настойчивые звонки

Кредитная организация требовала от жительницы Дона несуществующий долг
Ангелина СКИБА
Организация получила штраф в 150 тысяч рублей.

Организация получила штраф в 150 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области кредитную организацию наказали за настойчивые звонки жительнице региона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники организации восемь раз позвонили женщине из-за просроченной задолженности. При этом ранее суд признал потребительский кредитный договор не заключенным.

- Кредитная организация совершила административное нарушение (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В связи с этим постановлением ГУФССП России по Ростовской области был назначен штраф в 150 тысяч рублей, - рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

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