4 млн кв. метров недвижимости построили в Ростовской области в 2025 году

Рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 53%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Ростовской области построили 4 млн кв. метров недвижимости, при этом на жилье пришлось 3 млн кв. метров. По объемам строительства регион оказался среди лидеров в стране, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- Интерес инвесторов сохраняется. С начала года запустили уже 37 новых проектов, на четверть больше, чем годом ранее, - отметил Юрий Слюсарь.

Также власти зафиксировали рост налоговых отчислений от строительной сферы, показатель составил 53%. Кроме того, теперь выполняется комплексное развитие территорий - ЖК строят вместе со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. Градостроительная политика стала прозрачной и понятной.

- Поблагодарил наших застройщиков за ответственную гражданскую позицию: они приходят на помощь при ликвидации последствий атак БПЛА на жилые дома, помогают и с экспертизой, и с восстановлением домов, в отдельных случаях - с выделением квартир, - добавил Юрий Слюсарь.

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