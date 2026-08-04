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НовостиСпорт4 августа 2026 18:45

Игроков ГК «Ростов-Дон» признали лучшими в двух номинациях Суперлиги

Эксперты и болельщики признали лучшими в Суперлиге двух игроков ГК «Ростов-Дон»
Ангелина СКИБА
Лучшими игроками признали Анастасию Рябцеву и Ярослава Фролова.

Лучшими игроками признали Анастасию Рябцеву и Ярослава Фролова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Две гандболистки ГК «Ростов-Дон» получили награды по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщили в Федерации гандбола России.

Анастасию Рябцеву признали лучшим вратарем Суперлиги. Спортсменка побеждает в номинации уже в третий раз. Прошлым летом гандболистка перешла в «Ростов-Дон» из «Астраханочки». Общий показатель голкипера за сезон - 34,1% в 28 матчах чемпионата страны.

Ярослава Фролова - лучший разыгрывающий Суперлиги. Спортсменка сыграла одну из важнейших ролей для «Ростов-Дона» в минувшем сезоне. Она забила более чем в 150 мячей с учетом всех турниров, а по количеству перехватов (20) среди всех ростовчанок уступила только Милане Таженовой. В конце прошлого сезона спортсменка получила травму.

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