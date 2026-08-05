В Ростовской области синоптики обещают жару до +37 в среду. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 августа установится знойная. О подробном прогнозе на среду рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону 5 августа осадков не прогнозируется. Будет переменная облачность. Ветер восточного направления разгонится до 7–12 м/с. В ночь на 6 августа будет ясная погода, ветер сменит направление на северо-восточное и ослабнет до 5 м/с.

В Ростовской области в среду прогнозируют переменную облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а ночью в некоторых районах ожидается уже сильный дождь. Ветер северо-восточный достигнет 6–11 м/с, при грозе — порывы до 15 м/с. В ночь на четверг останется переменная облачность, ветер изменится на восточный, а скорость сохранится на уровне 6–11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 5 августа днем поднимется до +32 – +34 градусов. В ночь на 6 августа ожидается +21 – +23 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +32 – +37 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +20 – +25 градусов, местами до +15.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах норма – 761 миллиметров ртутного столба.

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