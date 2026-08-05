Глава Ростова назвал районы города, больше всего пострадавшие от урагана

К этому моменту в донской столице убрали 735 упавших деревьев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону предложили провести субботники в районах, которые больше всего пострадали от июльского урагана. Власти поддержали инициативу и назначили дату общегородского субботника. Об этом рассказал глава города Алексадр Скрябин.

- 8 августа проведем общегородской субботник, чтобы помочь городским службам быстрее навести порядок после урагана. Сбор в 9 часов. Инвентарь будут выдавать в точках сбора, - сообщил Александр Скрябин.

Места проведения уборки:

- Ворошиловский район: проспект Королева, 25 «Г»;

- Железнодорожный район: территория около мемориала в Кумженской роще;

- Кировский район: улице Левобережная, 45 (напротив);

- Ленинский район: переулок Доломановский, 101;

- Октябрьский район: сквер Комсомольский;

- Первомайский район: проспект Шолохова, 260/1; улица Леваневского, 34, парк Островского (скейт площадка);

- Пролетарский район: Зеленый остров;

- Советский район: Березовая Роща, проспект Коммунистический, 23/1.

Всего в Ростове во время непогоды упали 1117 деревьев. Самые сложные случай зафиксировали в частном секторе. Больше всего зеленые насаждения пострадали в Первомайском и Пролетарском районах ( 411 и 449 деревьев). К этому моменту в донской столице убрали 735 упавших деревьев.

- По информации департамента ЖКХ и энергетики, электроснабжение восстановили во всех районах. МКП «Ростгорсвет» осталось устранить 18 повреждений на линиях наружного освещения. Всего специалисты ликвидировали более 300 обрывов. Ведутся работы по восстановлению крыш многоквартирных домов по ряду адресов, - добавил Александр Скрябин.

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