В Ростове планируют ввести регистрацию аренды самокатов через Госуслуги

С помощью обязательной регистрации планируют сократить количество ДТП. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арендаторов электросамокатов в Ростове-на-Дону планируют заставить регистрироваться на портале «Госуслуги». Такая мера должна сократить количество ДТП, отметил глава города Александр Скрябин. Чиновник обратился с инициативой к первому заместителю председателя Совета федераций Андрею Яцкину.

- Большой резонанс имеют регулярные происшествия с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. Очень часто в ДТП попадают дети. Договорились проработать вопрос обязательной регистрации через «Госуслуги» перед пользованием СИМ, - рассказал в соцсетях Александр Скрябин.

Также глава донской столицы во время рабочей встречи указал на пробел в ответственности водителей, паркующих машины со снятыми номерами и скрытым VIN.

Андрей Яцкин пообещал поддержку в решении озвученных вопросов.

Напомним, в Ростове возросло количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В 2025 году зафиксировали 47 подобных случаев, пострадали 50 человек, два человека погибли. За пять месяцев 2026 года произошли 12 ДТП, рост по сравнению таким же периодом прошлого года составил более чем 30%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

15 млн рублей выделят на обслуживание мостов и путепроводов в Ростове

Ростовские власти ищут подрядчика для обслуживания 38 мостов и путепроводов (подробности)