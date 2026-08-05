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НовостиПроисшествия5 августа 2026 9:38

В Неклиновском районе Ростовской области от обломков БПЛА загорелась сухая трава

Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Возгорание потушили.

Возгорание потушили.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа в Неклиновском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Информацию в соцсетях опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

- Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Всего, по информации главы региона, прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили более 40 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском районах Дона.

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