Ростовстат зафиксировал данные по безработице в Ростовской области

Количество безработных жителей Дона подсчитали в Ростовстате. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области зафиксировали изменения показателя безработицы. Данные за январь - июнь 2026 года опубликовал Ростовстат.

По данным статистики, без работы по состоянию на конец июня находились 26,2 тысячи жителей региона. Уровень зарегистрированной безработицы к численности рабочей силы на Дону оказался на уровне ЮФО и составил 0,3%.

Добавим, по данным Ростовстата, среднемесячная номинальная заработная плата с января по май 2026 года в Ростовской области составляла 75,1 тысячи рублей.

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