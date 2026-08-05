Жара до +40 градусов придет в Ростовскую область

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жара до +40 градусов ожидается в Ростовской области 6, 7 и 8 августа. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Жителей Дона просят не оставаться долго на солнце. Лучше выбирать места, где есть тень. Также в жару следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Необходимо быть осторожными с огнем. Нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность.
Добавим, по информации Ростовского гидрометцентра, ночью 6 августа местами по северу области возможен кратковременный дождь, при этом день пройдет без осадков. Дождей также не должно быть 7 и 8 августа.
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