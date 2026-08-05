Более 40 кг запрещенных веществ изъяли в подпольной лаборатории в Белой Калитве

Задержанных взяли под стражу, их сообщников ищут. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области раскрыли преступную группу, причастную к созданию лаборатории по производству синтетических наркотиков. Незаконную деятельность в ходе совместной работы выявили сотрудники УФСБ и МВД.

Подпольную лабораторию нашли в одном из садоводческих товариществ Белой Калитвы. Во время обыска изъяли более 40 кг запрещенных веществ, оборудование, средства индивидуальной защиты, различные химические вещества.

- В отношении троих участников преступной группы возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Задержанные находятся под стражей, их сообщников ищут.

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