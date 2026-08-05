После пожара на АЗС в Ростове возбудили уголовное дело

Следователи МВД выясняют детали произошедшего пожара. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после пожара, в котором пострадали 21 машина и вход в здание, завели уголовное дело. Статья - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, на территории АЗС в фургоне «Форд Транзит» загорелись емкости с топливом. После этого водитель перегнал горящую машину во двор жилого массива, и там пламя перекинулось на припаркованые автомобили.

В итоге пожарные выезжали на два возгорания, вспыхнувшие один за другим на проспектах Королева и Космонавтов.

- Пострадавших происшествия нет. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. С ним проводятся следственные действия, - прокомментировали в полиции.

Специализированная следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко продолжает работу по сбору доказательств, выясняються детали случившегося. Добавим, на месте происшествия также развернули мобильную приемную полиции для пострадавших.

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