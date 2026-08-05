С начала года в Ростовской области запустили 37 инвестпроектов в строительстве

4 млн кв. метров недвижимости построили в Ростовской области в прошлом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Ростовской области запустили уже 37 инвестиционных проектов в сфере строительства. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- По объемам строительства Ростовская область в лидерах среди российских регионов. 4 млн кв. метров недвижимости построено в прошлом году, из них почти 3 млн - это жилье. За 2025 год застройщики заплатили 5,8 млрд рублей налогов. Рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 53%, - отметил Юрий Слюсарь.

В рамках строительства теперь применяется механизм комплексного развития территорий. ЖК возводятся сразу со школами, детскими садами, поликлиниками и парками.

- В перспективе в новых жилых районах нужно развивать полную экосистему жизни, в том числе создавать рабочие места для жителей. Все это позволит сократить «маятниковую миграцию», когда люди из жилых районов едут через весь город на работу, а вечером возвращаются, - добавил Юрий Слюсарь.

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