Молодые врачи-ординаторы выбрали работу в медорганизациях Ростовской области

На Дону системно улучшают кадровую политику в сфере здарвоохранения. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 40 молодых врачей-ординаторов, прошедших целевое обучение, подтвердили готовность работать в больницах и поликлиниках региона. Будущую работу с выпускниками вуза обсудили и.о. ректора РостГМУ Михаил Шишов и министр здравоохранения региона Наири Варданян.

- По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря мы системно улучшаем кадровую политику, расширяем меры поддержки, - отметил Наири Варданян.

Министр отметил врача акушера-гинеколога Диану Москвич, которая, имея возможность остаться в Ростове-на-Дону, устроилась на работу в Миллеровскую ЦРБ.

- Это дорогого стоит, когда специалист не избегает сложной территории, а напротив, видит в ней точку для профессионального роста и осознанно идет за получением уникального опыта. Будем поддерживать такие стремления, - подчеркнул глава донского минздрава.

Всего в 2026 году трудоустроиться в донских медорганизациях планируют около 200 ординаторов, завершивших обучение.

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