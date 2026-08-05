Подросток залез по водосточной трубе и спас ребенка у открытого окна в Каспийске

В Каспийске подросток спас ребенка, стоявшего у открытого окна на втором этаже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каспийске на улице Акулиничева едва не произошла беда. Родители отвлеклись всего на мгновение, а их маленький ребенок уже оказался у открытого окна без защитной сетки на втором этаже. Еще одно неловкое движение, и падения было бы не избежать. К счастью, опасность вовремя заметил подросток, проходивший мимо. Об этом сообщает «КП – Северный Кавказ».

Парень не растерялся. По водосточной трубе он быстро забрался на второй этаж, аккуратно снял ребенка с подоконника и передал его в руки взрослых, которые уже собрались внизу. Сейчас с малышом все в порядке.

Видео этого поступка мгновенно разлетелось по соцсетям. Пользователи благодарят подростка за смелость и решительность, называют его настоящим героем.

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