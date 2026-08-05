В Азове бизнесмена будут судить из-за уклонения от налогов на 3,3 млн рублей

Следователи передало дело в суд для рассмотрения по существу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Азове индивидуального предпринимателя будут судить по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, бизнесмен включил в декларацию по налогу на доходы физлиц за 2024 год ложные сведения, занизив сумму налога. После этого в отношении подозреваемого было возбуждено дело (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

По обращению следователя суд наложил арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 4,5 млн рублей. Мера потребовалась для обеспечения возмещения ущерба. Теперь материалы следствия направили в суд для рассмотрения по существу.

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