На трассе М-4 «Дон» образовалась 10-километровая пробка

10-километровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском районе образовалась многокилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Затор протяженностью более десяти километров растянулся от хутора Сусола до Краснокутского сельского поселения.

Отметим, на этом участке трассы сейчас идет реконструкция. Протяженность модернизируемого отрезка составляет почти 100 километров. После завершения работ проезжую часть расширят до шести полос.

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