Ростовчан предупредили о возможных отключениях света из-за жары

Из-за жары и кондиционеров в Ростове может вырасти нагрузка на электросети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове горожан предупредили о возможных отключениях света из-за жары. Жители массово используют кондиционеры для охлаждения квартир, что привело к увеличению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.

Энергетики работают в усиленном режиме и готовы оперативно устранять нештатные ситуации. Если отключение все же произошло, специалисты в аварийном порядке начинают ремонтные работы. В большинстве случаев потребителей переключают на резервные линии. Если такой возможности нет, ремонт занимает 2–3 часа. Повреждения на трансформаторных подстанциях или подземных кабельных линиях могут устраняться до суток.

При отсутствии электроэнергии или снижении напряжения жители могут обращаться в районные отделения.

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