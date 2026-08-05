Пять районов Ростова остались без света из-за жары

Энергетики перешли на круглосуточный режим из-за отключений света в Ростове. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за жары в Ростовской области значительно выросла нагрузка на электросети, что привело к росту числа повреждений. Об этом сообщили в «Донэнерго».

Без света 5 августа остались жители Ворошиловского, Ленинского, Кировского, Первомайского и Пролетарского районов города. Энергетики оперативно реагируют на аварийные ситуации: дежурные службы переведены на круглосуточный режим работы, организован непрерывный мониторинг состояния оборудования.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

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