Прокуратура Таганрога добилась назначения пенсии местной жительнице

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге прокуратура помогла местной жительнице восстановить справедливость в вопросе пенсионных выплат. Об этом сообщили в социальных сетях надзорного ведомства.
Поводом для проверки стало обращение женщины. Она сообщила, что ей не назначили пенсию по старости, хотя право на нее уже наступило. В ходе проверки выяснилось, что в стаж не были включены почти три года работы.
После вмешательства прокуратуры нарушение устранили. Женщине назначили положенную пенсию, а также провели перерасчет выплат. Сумма, которую она получила дополнительно, составила более 50 тысяч рублей.
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