В Кузбассе у 19-летнего курильщика вейпов нашли онкологию

Два года курения электронных сигарет привели к онкологии 19-летнего студента из Кузбасса. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе у 19-летнего пациента обнаружили новообразование в грудной клетке. Молодой человек курил электронные сигареты два года. Об этом случае рассказывает издание vse42.ru.

Студент не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. В его карте были лишь сезонный поллиноз и близорукость. Однако полгода назад начали беспокоить сухой кашель, одышка, свистящее дыхание и давящие боли в груди. Это заставило его обратиться к врачам.

Решающую роль в диагностике сыграла ежегодная флюорография, которая показала отклонения от нормы. Дополнительные обследования подтвердили опасения: у студента диагностирована лимфома средостения. Пациента экстренно направили к онкологу и назначили курс химиотерапии.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удар по печени: Ростовчанин занимался спортом и правильно питался, но попал в больницу из-за БАДа