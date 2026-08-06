В Ростовской области синоптики обещают жару до +40 в четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют на 6 августа в Ростове-на-Дону знойную погоду. Подробный метеопрогноз на четверг представили сотрудники регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону 6 августа осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность и восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 6 августа воздух в Ростов-на-Дону прогреется до +35 – +37°. В ночь на 7 августа столбики термометров опустятся до +22 –+24°.

В Ростовской области в четверг дневные температуры составят +33 – +38°. Во второй половине дня в отдельных районах ожидается сильный зной — до +40°. В ночь на пятницу похолодает до +20 – +25°, а местами — до +17°.

Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности 4 класса в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных, а также местами в северо-западных районах и в Приазовье.

Атмосферное давление в течение суток будет держаться в норме – 763 миллиметров ртутного столба.

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