Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2026 3:58

В ночь на 6 августа шесть районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Силы ПВО уничтожили над донским регионом больше двух десятков дронов
Марина ЮРЬЕВА
Силы ПВО сбили над Ростовской областью больше двадцати дронов.

Силы ПВО сбили над Ростовской областью больше двадцати дронов.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 6 августа Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, силы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.

Напомним, что в ночь на 5 августа над Ростовской областью было сбито более 40 беспилотников. В результате падения обломков в Неклиновском районе загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорелась крыша элеватора: Что известно о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 2 августа 2026

В ночь на 2 августа силы ПВО сбили над Ростовской областью полторы сотни беспилотников (подробнее)