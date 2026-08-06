Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2026 4:15

В Ростовской области 6 августа объявили отбой ракетной опасности

В шести районах Ростовской области уничтожили более двух десятков БПЛА
Марина ЮРЬЕВА
В Ростовской области сняли угрозу ракетной опасности.

В Ростовской области сняли угрозу ракетной опасности.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 6 августа отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области.

Ракетную опасность в донском регионе объявили ночью, около 2 часов. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземную парковку. Позже угрозу сняли.

- Отбой ракетной опасности по Ростовской области, - говорится в сообщении.

Как проинформировал донской губернатор Юрий Слюсарь, в ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Будет уточняться, - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночь на 6 августа шесть районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Силы ПВО уничтожили над донским регионом больше двух десятков дронов (подробнее)