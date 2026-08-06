В Ростовской области в массовом ДТП погибла женщина

В массовой аварии под Ростовом погибла пожилая женщина. Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в массовом ДТП один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 5 августа на автодороге, ведущей из села Чалтырь в хутор Калинин. По предварительным данным, 76-летний водитель «Киа Рио» при повороте на второстепенную дорогу не уступил встречному автомобилю «Тойота Камри», который имел преимущество в движении. Машины столкнулись, и «Тойота» отлетела на «Ладу Гранту», ехавшую по встречной полосе.

В результате ДТП 63-летняя пассажирка «Киа Рио» скончалась на месте происшествия до прибытия скорой.

- Также имеется еще два пострадавших, которые были оперативно доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

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