В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома

В центре Ростова из-за угрозы обрушения огородили аварийное здание. Об этом сообщает администрация города.
Речь идет о многоквартирном доме № 94 на улице Большой Садовой. Состояние его несущих конструкций создает угрозу для жизни и здоровья людей. Здание признано аварийным и подлежит реконструкции.
- Администрация города Ростова-на-Дону информирует жителей и гостей города о введении режима повышенной готовности из-за опасности обрушения конструкций аварийного многоквартирного дома по адресу: ул. Большая Садовая, 94, - говорится в сообщении.
Власти призывают людей не заходить за огороженную территорию – в противном случае может последовать административная ответственность. Для граждан это либо предупреждение, либо штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.
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