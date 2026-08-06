В аварии с «Камазом» на трассе в Ростовской области погибли два человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в аварии на трассе погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось 5 августа на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» в Тацинском районе. По предварительным данным, водитель «Киа Рио» пытался выполнить разворот, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Камаз». В результате аварии погибли 74-летний водитель и 72-летний пассажир легковушки.
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия , устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.
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