Доходный дом Емельянова может обрушиться в центре Ростова

При угрозе обрушения запрещено заходить в опасную зону. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многоквартирный дом на улице Большой Садовой, 94 в Ростове-на-Дону может обрушиться, поэтому участок тротуара около здания огородили. Об этом сообщили городские власти.

- Введен режим повышенной готовности из-за опасности обрушения. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции, состояние несущих конструкций создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, - пояснили в администрации донской столицы.

Доступ в огражденную территорию сейчас строго ограничен. Особенно осторожными нужно быть жителям ближайших домов.

Всем напоминают: при угрозе обрушения запрещено заходить в опасную зону, а также совершать любые другие действия, создающие угрозу безопасности.

Нарушителям грозят штрафы (ст. 20.6.1 КоАП РФ): гражданам - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам - 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица - 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Судя по открытым источникам, на Большой Садовой, 94 находится доходный дом Емельянова, который ранее был известен как доходный дом Сариевых. Здание 1902 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения.

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