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НовостиОбщество6 августа 2026 7:17

Еще восемь площадок ГТО возводят в Ростовской области в 2026 году

Четыре новых площадки ГТО уже построили на Дону, сейчас возводят еще восемь
Ангелина СКИБА
Завершить установку площадок планируют до конца 2026 года.

Завершить установку площадок планируют до конца 2026 года.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2026 года в Ростовской области будут открыты новых 12 спортивных площадок ГТО. Объекты возводят в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», сообщают власти региона.

На обустройство площадок ГТО предусмотрели 37,2 млн рублей, при этом большую часть средств выделили из федерального бюджета.

Площадки с антивандальными уличными тренажерами возвели в городе Зверево, Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. В Батайске, городе Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Аксае, Каменском и Мясниковском районах выполнили устройство оснований и ожидают поставку или уже монтируют необходимое оборудование

Завершить установку площадок планируют до конца 2026 года.

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