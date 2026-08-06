Еще восемь площадок ГТО возводят в Ростовской области в 2026 году

Завершить установку площадок планируют до конца 2026 года. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2026 года в Ростовской области будут открыты новых 12 спортивных площадок ГТО. Объекты возводят в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», сообщают власти региона.

На обустройство площадок ГТО предусмотрели 37,2 млн рублей, при этом большую часть средств выделили из федерального бюджета.

Площадки с антивандальными уличными тренажерами возвели в городе Зверево, Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. В Батайске, городе Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Аксае, Каменском и Мясниковском районах выполнили устройство оснований и ожидают поставку или уже монтируют необходимое оборудование

Завершить установку площадок планируют до конца 2026 года.

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