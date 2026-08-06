Госюрбюро Ростовской области помогает людям через взаимодействие с регионами

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники государственного юридического бюро Ростовской области благодаря активному сотрудничеству с другими регионами смогли решить вопрос с выплатой для семьи погибшего участника СВО. Об этом рассказали донские власти.
Оказалось, в донском министерстве труда отец погибшего героя получил формальный отказ из-за того, что на дату гибели у его сына не было регистрации в регионе.
Для решения вопроса специалисты госюрбюро восстановили юридический статус погибшего и направили запросы в МВД. Так узнали, что военнослужащий был зарегистрирован в Калужской области. В этому случает право на выплату сохранялось, но обращаться нужно было в органы соцзащиты другого региона.
Необходимые документы направили в министерство труда и социальной защиты Калужской области, это ведомство одобрило предоставление единовременной социальной выплаты. Деньги были перечислены семье в срок.
- Юридическая помощь - не только знание норм, но и внимание к деталям. В этом случае кропотливая работа с документами позволила увидеть не тупик, а путь к решению, - отметил директор Госюрбюро Ростовской области Борис Пилипенко.
Напомним, жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь, если относятся к категориям, определенным Федеральным законом №324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Областным законом от 24 декабря 2012 №1017-ЗС.
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