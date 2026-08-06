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НовостиОбщество6 августа 2026 7:37

Госюрбюро Ростовской области помогает людям через взаимодействие с регионами

Юристы Госюрбюро Ростовской области помогли получить выплату семье погибшего участника СВО
Ангелина СКИБА
Некоторые категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь.

Некоторые категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники государственного юридического бюро Ростовской области благодаря активному сотрудничеству с другими регионами смогли решить вопрос с выплатой для семьи погибшего участника СВО. Об этом рассказали донские власти.

Оказалось, в донском министерстве труда отец погибшего героя получил формальный отказ из-за того, что на дату гибели у его сына не было регистрации в регионе.

Для решения вопроса специалисты госюрбюро восстановили юридический статус погибшего и направили запросы в МВД. Так узнали, что военнослужащий был зарегистрирован в Калужской области. В этому случает право на выплату сохранялось, но обращаться нужно было в органы соцзащиты другого региона.

Необходимые документы направили в министерство труда и социальной защиты Калужской области, это ведомство одобрило предоставление единовременной социальной выплаты. Деньги были перечислены семье в срок.

- Юридическая помощь - не только знание норм, но и внимание к деталям. В этом случае кропотливая работа с документами позволила увидеть не тупик, а путь к решению, - отметил директор Госюрбюро Ростовской области Борис Пилипенко.

Напомним, жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь, если относятся к категориям, определенным Федеральным законом №324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Областным законом от 24 декабря 2012 №1017-ЗС.

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