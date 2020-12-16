Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 декабря 2020 года: количество жертв превысило 1 700 человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 381 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 16 декабря прирост за сутки - 381 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 45 453 человека. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 381 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 228 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 702 дончан. Выздороветь удалось 36 464 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1081,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 39 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (139), Новочеркасске (22), Волгодонске (21), Азове (17), Миллеровском (16), Чертковском (12) районах, Таганроге (11), Волгодонском (11), Егорлыкском (11), Сальском (11) районах, Батайске (9), Белокалитвинском (9), Морозовском (8) районах, Гукове (6), Новошахтинске (6), Азовском (6), Константиновском (6), Красносулинском (6), Орловском (6), Тарасовском (6), Багаевском (5), Заветинском (5), Цимлянском (5), Мясниковском (4), Неклиновском (4) районах, Шахтах (3), Семикаракорском (3), Усть-Донецком (2) районах, Донецке (1), Каменске-Шахтинском (1), Боковском (1), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Дубовском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Кашарском (1), Матвеево-Курганском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,1% - от 46 до 65 лет, 25,2% - от 66 до 79 лет, 3,7% - старше 80 лет, 1,8% - дети. В стационарах содержатся 2 594 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 53, 56, 58, 60, 66, 69, 75, две по 79 лет, 81, 86, 89 лет, и 14 мужчин – 46, 53, 55, 56, 65, 59, 69, 70, три по 71 году, 72, 77, 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 29 538 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 100,75 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 130,29 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 019 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 274,9 тысячи исследований.

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