Северный ветер принесет в донскую столицу небольшой снегопад 16 декабря

В Ростове пройдет небольшой снег Фото: "КП" Архив

Подувший с севера прохладный ветер принесет с собой для ростовчан небольшой снег и стабилизирует атмосферное давление. Стоит отметить, что до снегопада пройдет дождь, поэтому горожанам стоит приготовиться и к гололедице.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 1 до 0 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 1 градус. Но к вечеру снова похолодает - до минус 1 градуса. В среду, 16 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, с утра в донской столице местами возможен дождь, который потом сменится небольшим снегом.

Ветер сегодня будет исключительно северным. Скорость его порывов временами будет достигать 6-9 метров в секунду.

Атмосферное давление резко начнет расти и составит 757-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 100 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Вечером возможен небольшой дождь.

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