Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 декабря 2020 года: коронавирусом заразились уже более 46 тысяч дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 387 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 18 декабря прирост за сутки - 387 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 46 225 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 387 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 243 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 758 дончан. Выздороветь удалось 37 142 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1100. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (148), Зерноградском (15) районе, Новочеркасске (14), Сальском (14) районе, Таганроге (13), Егорлыкском (12), Неклиновском (10) районах, Каменске-Шахтинском (9), Белокалитвинском (9), Морозовском (9), Чертковском (9) районах, Батайске (8), Гукове (8), Азовском (8), Заветинском (8), Мясниковском (8), Тарасовском (8), Багаевском (7), Константиновском (7), Матвеево-Курганском (7), Миллеровском (7) районах, Шахтах (6), Верхнедонском (6), Кагальницком (6), Аксайском (4), Боковском (4), Шолоховском (4), Волгодонском (3), Орловском (3), Пролетарском (3), Тацинском (3) районах, Азове (1), Новошахтинске (1), Дубовском (1), Каменском (1), Обливском (1), Октябрьском (1), Семикаракорском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39% - от 46 до 65 лет, 16% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 7,8% - дети. В стационарах содержатся 2 655 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 13 женщин, 58, 62, 64, 69, 70, 71, 77, две по 78 лет, 81, 82, две по 83 года, и 15 мужчин – 44, два по 45 лет, 56, 67, 70, 71, 72, два по 73 года, 74, 75, 80, 83, 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 30 205 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 101,37 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 131,57 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 10 220 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 293,38 тысячи исследований.

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