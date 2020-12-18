Легкий снег и почти полный штиль: какая погода ждет ростовчан 18 декабря

В донской столице снова пройдет небольшой снег Фото: "КП" Архив

Еще один серый день ждет жителей донской столицы. С утра есть вероятность выпадения небольшого снега, но потом температура поднимется до плюсовой отметки и растает он также быстро, как и выпадет, многие и вовсе не заметят его присутствия.

В утренние часы будет довольно прохладно - от 0 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 1 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до минус 2 градусов. В пятницу, 18 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, утром возможен небольшой кратковременный снег.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 1-3 метра в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 764-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 94 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер почти стихнет.

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