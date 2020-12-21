Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 декабря 2020 года: еще 390 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 390 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону на 21 декабря прирост за сутки - 390 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 47 396 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 245 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 828 дончан. Выздороветь удалось 38 118 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1128. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (159), Батайске (16), Азовском (14) районе, Таганроге (13), Волгодонске (12), Новочеркасске (10), Сальском (10), Цимлянском (10), Чертковском (10), Матвеево-Курганском (9), Неклиновском (9) районах, Шахтах (8), Целинском (8), Заветинском (7), Миллеровском (7) районах, Каменске-Шахтинском (6), Аксайском (6), Белокалитвинском (6), Егорлыкском (6), Красносулинском (6), Морозовском (6), Тарасовском (6), Октябрьском (5) районах, Донецке (4), Гукове (3), Звереве (3), Боковском (3), Родионово-Несветайском (3) районах, Азове (2), Багаевском (2), Верхнедонском (2), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Мясниковском (2), Песчанокопском (2) районах, Новошахтинске (1), Веселовском (1), Дубовском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Куйбышевском (1), Милютинском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 5,6% - старше 80 лет, 5,6% - дети. В стационарах содержатся 2 794 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин – 49, 58, 59, 66, 70, 77, две по 81 году, 82, 84, 87, 88 лет и девять мужчин – 60, 63, 73, 77, 79, 80, 82, 89, 94 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 31 251 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 102,26 тыс. человек. За весь период за помощью к медикам обратились 133,51 тыс. человек. Лаборатории региона за день провели 10 479 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1323,13 тыс. исследований.

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