Невероятно снежный день ожидает ростовчан 21 декабря

Но Ростов обрушится снегопад Фото: "КП" Архив

Доброе снежное утро, да и не только утро, будет ждать истосковавшихся по снегу жителей донской столицы. Белые мухи начнут опускаться на донскую землю уже с самого раннего утра. Снегопад не окончится даже к вечеру.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 2 до минус 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 1 градус. Такая температура продержится до самой ночи В понедельник, 21 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет идти сильный снег.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 765-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 83 до 92 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Небо будет серым и пасмурным.

АЛЛО!

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