Новый глава минпрома Ростовской области: что о нем известно

В Ростове назначили нового министра промышленности. Фото: правительство РО

В донском правительстве прошли новые назначения. Свои новые должности заняли сразу несколько человек.

К обязанностям приступил Андрей Савельев, который ранее занимал должность первого заместителя министра промышленности и энергетики. А теперь он назначен непосредственно на должность министра.

Сейчас Андрею Савельеву 50 лет. Он родился в Таганроге, а в 1996 году он закончил Ростовский государственный университет, а затем Северо-Кавказскую академию службы. Долгое время он работал на Таганрогском металлургическом заводе, а с 2001 года стал занимать различные должности в министерстве промышленности.

А должность заместителя министра он занимал с 2007 года, после этого, в 2015 году, он стал первым заместителем руководителя регионального минпрома.

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