Несколько заместителей и министров поменял губернатор Ростовской области

В местном правительстве произошли перестановки и замены. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области утвердили новый состав регионального правительства. Несколько министров лишились должностей. Соответствующий указ губернатор Василий Голубев подписал 21 декабря.

Должности сохранили первые заместители губернатора Игорь Гуськов и Виктор Гончаров. Игорь Гуськов теперь будет отвечать за взаимодействие с органами местного самоуправления, информационную политику, социально-политические коммуникации. В его ведении — вопросы образования и культуры.

Срок работы продлили заместителям Вадиму Артемову, Сергею Бондареву, Виктору Вовку, Михаилу Корнееву, замгубернатора и министру финансов Лилии Федотовой. Продолжит работу заместителем губернатора Игорь Сорокин. При этом занимаемая им должность министра промышленности и энергетики выделена в отдельную.

Назначены два новых заместителя губернатора. Вместо Алексея Изотова вопросы экономического развития будет курировать Александр Скрябин. Ранее он был заместителем председателя регионального Заксобрания. Скрябин возглавлял комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Артем Хохлов будет заниматься вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодежной политики. В разные годы он работал в министерстве имущественных, земельных отношений и департаменте потребительского рынка. С 2015 года он работал помощником губернатора.

С постов уйдут сразу несколько министров. Освободили от должностей министра транспорта Андрея Иванова, министра информационных технологий и связи Германа Лопаткина и министра имущественных, земельных отношений Николая Толмачева.

Продлены контракты с министром по физкультуре и спорту Самвелом Аракеляном, министром общего и профессионального образования Ларисой Балиной. По-прежнему будут занимать должности руководитель представительства регионального правительства в Москве Игорь Бигвавый, министр культуры Анна Дмитриева, министр труда и соцразвития Елена Елисеева, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олег Жеухин, министр строительства, архитектуры и территориального развития Виктор Куц, министр экономического развития Максим Папушенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

Министром промышленности и энергетики назначили Андрея Савельева. Ранее он работал в этом ведомстве первым заместителем министра.

Министром здравоохранения назначен Юрий Кобзев. Он был депутатом Государственной Думы, работал в составе комитета по охране здоровья.

Министерство транспорта возглавил Владимир Окунев. С 2012 года занимал руководящие должности в компании «РостовАвтоДор».

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи области назначен Евгений Полуянов. С 2017 года он работал руководителем южного IT-парка.

Министром имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области назначен Евгений Осыченко. С 2014 года он возглавлял правовое управление при губернаторе области.

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