Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 декабря 2020 года: выздоровели уже почти 38,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 387 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 22 декабря прирост за сутки - 387 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 47 783 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 387 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 246 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 836 дончан. Выздороветь удалось 38 427 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1 137. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 34 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (154), Таганроге (16), Азовском (15), Мясниковском (14), Каменском (12), Орловском (12), Зерноградском (11), Неклиновском (11), Шолоховском (11), Миллеровском (10), Сальском (10), Белокалитвинском (9), Песчанокопском (9), Кагальницком (8), Пролетарском (8), Цимлянском (8), Ремонтненском (7), Дубовском (6) районах, Азове (5), Новошахтинске (5), Зимовниковском (5), Обливском (5), Тацинском (5), Целинском (5) районах, Гукове (4), Новочеркасске (4), Родионово-Несветайском (4), Чертковском (4) районах, Батайске (3), Красносулинском (3) районе, Каменске-Шахтинском (1), Верхнедонском (1), Милютинском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,9 % - от 46 до 65 лет, 17,8 % - от 66 до 79 лет, 3,6 % - старше 80 лет, 6,2 % - дети. В стационарах содержатся 2 828 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали две женщины, 71 и 75 лет, и шестеро мужчин – 61, 67, 68, 75, 78, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 31 600 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 102,47 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 134,07 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 727 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 330,86 тысячи исследований.

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