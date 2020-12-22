Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавируса

В Ростовской области запаслись препаратами от коронавируса Фото: "КП" Архив

Для Ростовской области было выделено почти 200 миллионов на лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом на заседании регионального штаба сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Первый транш составил почти 112 миллионов 610 тысяч рублей, которые были полностью потрачены на покупку препаратов. Лекарства моментально доставили во все медицинские организации региона. Таким образом, бесплатной дозой лекарств оказались обеспечены 22 493 пациента.

- Также поступило дополнительно 87 миллионов рублей на те же цели. Все средства законтрактованы, лекарства поступят в регион до 28 декабря текущего года, до 31 декабря они будут забраны в территории, чтобы всех у кого будет выявляться ковид или подозрение на него, мы смогли бесперебойно обеспечивать лекарствами, в том числи и в праздничные дни, -рассказал Крат.

На данный момент все медицинские организации в среднем обеспечены средствами индивидуальной защиты для врачей на 52 дня. Запаса лекарств хватит на 10-65 дней работы.

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