Проверки выявили коронавирус на кассе магазина, ноутбуке и поручне автобуса

В донской столице коронавирус обнаружили на различных поверхностях Фото: "КП" Архив

На заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев напомнил о необходимости проведения дезинфекции поверхностей.

Глава Роспотребнадзора также напомнил, что для того, чтобы остановить распространение коронавируса по территории региона нужно соблюдать санитарные требования: карантин для определенных групп населения, ношение лицевых масок и социальное дистанцирование

- Необходимо также постоянно и систематически проводить дезинфекцию поверхностей, - отметил главный санитарный врач Ростовской области.

Кроме того, Евгений Ковалев рассказал, во время проведенных проверок коронавирус был обнаружен на поверхности кассы в продуктовом магазине, на клавиатуре ноутбука в одной из организаций, на дверных ручках предприятий и на поручне в салоне городского автобуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таганрогские предприятия оснастили опытными образцами тепловизоров.

Сейчас в учреждениях они проходят апробацию.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!