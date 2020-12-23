Новые ограничения из-за коронавируса в декабре 2020 могут ввести в Ростовской области. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Он озвучил ряд предложений, которые необходимо реализовать для предотвращения аспространения новой коронавирусной инфекции.КОНТРОЛЬ МАСОЧНОГО РЕЖИМА- От этих праздничных дней будет зависеть положение всей области, - сказал он в самом начале своего выступления. И предложил усилить контроль за ношением масок на автовокзалах, остановках и в общественном транспорте. Под пристальным вниманием должны также оказаться автовокзалы, остановки, общественный транспорт и так далее.- Необходимо не допускать несанкционированную торговлю в населенных пунктах, а так же вдоль федеральных трасс, - заявил Сергей Борисович. - Деятельность торгово-развлекательных и торговых центров допускается при полном соблюдении всех норм.А ЧТО В РЕСТОРАНАХ И КАК БЫТЬ С КОРПОРАТИВОМТак, с 25 декабря по 14 января рестораны, бары, кафе будут работать с 10 утра до 22.00. В круглосуточном режиме можно работать только тем, кто обслуживает клиентов на вынос, а также кафе, расположенным на вокзалах.Спикер предложил с 25 декабря запретить проведение корпоративов в офисах. В ресторанах же устроить вечер с коллегами можно, но для этого нужно каждому участнику иметь справку об отсутствии ковида, сделанную не позднее, чем за два дня до мероприятия.- Предприятия питания могут оказывать услуги по отмечанию корпоративов, но с жесткими ограничениями. На человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров, и в отдельном помещении, в одной компании должно собираться не более 10 человек, - отметил заместитель губернатора.Правда, учитывая, что стоимость экспресс-теста в Ростове-на-Дону стоит три тысячи рублей, то праздник влетит в копеечку.ЗАКРЫТЬ АКВАПАРКИТакже Сергей Бондаренко считает, что до 11 января необходимо приостановить деятельность секций по дополнительному образованию школьников. Под запретом будут и массовые мероприятия, в том числе – хороводы возле елок. Аквапарки - надо закрыть до 11 января.Известно, что губернатор примет решение по этим рекомендациям в ближайшие дни. Не исключено, что этот список будет дополнен. Кроме того, Василий Голубев поручил всем медработникам выплатить ковидные надбавки до нового года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ввести карантин в Ростовской области призвал главный санврач регионаРассказываем, какие ограничения будут во время новогодних праздниковВ Ростове-на-Дону на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом прозвучали заявления, которые могут повлиять на празднование Нового года в регионе. Так, руководитель областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев считает, что в области для определенных возрастных категорий надо ввести карантин.А В ЭТО ВРЕМЯ:В Ростовской области 365 медработникам сделали прививку от коронавирусаРассказываем, сколько доз вакцины завезли в областьВ Ростове-на-Дону прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На нем исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат рассказал о том, как проходит вакцинация врачей от коронавируса.