Пожар в Ростовской области 25 декабря 2020: двое детей погибли, еще двое - в больнице.Известно, что трагедия случилась в Чертковском районе. Как рассказали очевидцы, в селе Маньково-Калитвенское вспыхнул частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в переулок Школьный, 10.- Пожар произошел в частном домовладении, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На месте работали два спецавтомобиля, а также семь человек пожарных.Известно, что после ликвидации пожара внутри дома в обнаружены погибшие дети. Речь идет о маленьких девочках, возраст которых - год и четыре. Еще двое детей - вместе с матерью доставлены в больницу. Одному из них три года, второму нет и года. Известно, что предварительно очаговая зона пожара расположена в месте расположения печи на твердом топливе.В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, для установления причины пожара.— К сожалению, я этих людей не знала. Они недавно переехали в наше село, не успели с ними познакомиться. Слышала, что семья многодетная. Двое деток погибли, еще двоих доставили в больницу, — рассказала \\"Комсомольской правде-Ростов\\" местная жительница Людмила.В Центральной районной больнице Чертковского района рассказали о состоянии выживших. людей. Главврач Александр Рубан сообщил, что женщина и один ребенок не пострадали и от медпомощи отказались. Еще один несовершеннолетний получил небольшой ожог. Его мать от госпитализации отказалась.Информация по случившемуся уточняется.