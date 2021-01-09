В последние два дня новогодних каникул жителей Ростова-на-Дону ждет резкое изменение погодных условий. Если сегодня, 9 января, воздух прогрелся до аномальных +7 градусов, то уже через сутки ударят морозы. Чего ждать от изменчивой донской погоды, сообщили местные синоптики.Так сегодня, в субботу, столбики уличных термометров покажут до 9 градусов со знаком плюс. Весь день будет идти небольшой дождь. В обед поднимется сильнейший ветер, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. Ураган в столице юга продлиться до конца суток.10 января, в последний нерабочий день, ситуация изменится. В город вернется зима. Воздух резко охладиться до 1 градуса мороза, стихнет ветер и уйдут дождевые тучи. Все воскресенье будет стабильно холодно.Опасность в эти дни может представлять наледь на дорогах и тротуарах. Необходимо быть внимательным и осторожным при движении пешком и на автомобиле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове все непроданные ели и сосны вывезли в городской зоопаркТам они послужат кормом животным и другим благим целям (подробнее)