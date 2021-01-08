Ростовские власти рассказали, куда пошли непроданные хвойные деревья с елочных базаров.Напомним, что 17 легальных и 12 частных елочных ярмарок закрылись сразу после Нового года. И по словам представителей администрации, совершенно нетрудно выяснить куда же пошли нереализованные деревья. Их, по традиции, отправили в ростовский зоопарк, где они послужат кормом для животных и другим целям.- Коммунальные службы районов города Ростова-на-Дону обнаружили несколько небольших свалочных очагов елочной продукции, откуда она также была доставлена в Ростовский зоопарк. Например, вывезены брошенные «ёлочные базары» по адресам: Комсомольская площадь, площадь 2-й Пятилетки, пр. Будённовский/ ул. Текучева, ул. Таганрогская (три точки). В Первомайском районе ликвидирована несанкционированная свалка хвойных деревьев по адресу пер. Днепровский, 115-120, - сообщил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.Также ликвидировали еловую свалку на улице Малиновского. Все также было передано в зоопарк, а на владельца составили административные протоколы.Стоит отметить, что некоторые владельцы елочных базаров продавали и, так называемую, живую продукцию - с землей на корешках. Такие деревья было решено высадить в районе стадиона СКА и других местах, которые требуют озеленения, но высадка будет произведена только весной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКладбище непроданных елок: под Ростовом неизвестные выбросили десятки спиленных деревьев.Свалка из хвойных появилась на обочине трассы.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!