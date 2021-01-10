По состоянию на 10 января в Ростовской области выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже 55 565 человек. Однако наблюдается и положительная динамика: так за последние сутки выздоровели 311 пациентов, а всего – более 45 тысяч.Большинство новых случаев заражения, как обычно, зафиксировали в Ростве-на-Дону. За ним идут Батайск и Новошахтинск. На данный момент в стационарах получают лечение 2863 человека. В тяжелом состоянии – 239. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать они не могут.За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще девять человек. Это пять женщин в возрасте от 67 лет до 91 года, а также четверо мужчин – от 57 лет до 81 года. У всех были хронические заболевания, что могло вызвать осложнения в ходе болезни. За все время пандемии опасная инфекция унесла жизни 2208 жителей.Прямо сейчас под медицинским наблюдением находятся 30079 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШахтинка стала победительницей престижного фотоконкурса Weather Photographer of the YearЕе признали лучшим погодным фотографом в юношеской категории (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!