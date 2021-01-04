Совсем скоро православные ростовчане отметят Рождество. Торжественные церемонии в донских храмах посетят тысячи людей. Губернатор Ростовской области призвал чиновников ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер против коронавируса во время праздничных богослужений.Глава донского региона попросил медиков, сотрудников полиции, силовых структур и МЧС обратить особое внимание на соблюдение действующих ограничительных мер, особенно в Рождество.- Качество вашей работы в этом направлении будет очевидно по заболеваемости населения уже через неделю-две, как это было на майские праздники, - сказал во время совещания в региональном правительстве губернатор Ростовской области Василий ГолубевНапряженная обстановка из-за пандемии повлияла на то, как будет проходить праздничная церемония. В ростовской епархии решили временно отказаться от Крестного хода. В ночь с 6 на 7 января священнослужители и верующие не будут ходить по Соборной площади.Прихожанам придется соблюдать социальную дистанцию, а также приходить на богослужения в медицинских масках. Люди с высокой температурой и признаками недомогания на церемонии допущены не будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Ростове-на-Дону: службыРождество 2021 в Ростове-на-Дону: в каких церквях и во сколько состоятся богослужения (подробности)АЛЛО!сть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM